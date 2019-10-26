شكرا لقرائتكم الحزم يلحق أهلي غروس بالنصر والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الحزم هوايته في إسقاط الكبار بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بمدينة الرس، في حين ألحق التعاون الخسارة الأولى بضيفه الفيصلي عقب فوزه عليه 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الرس، واصل الحزم هوايته في إسقاط منافسيه بعدما ألحق أهلي جدة بالاتحاد والنصر حينما فاز عليه 2-1 على الرغم من أنه لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وخدم سيناريو اللقاء الأهلي لاسيما بعد طرد البرازيلي مورالها في نهاية الشوط الأول إلا أن الحزم تمكن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه المالي ابراهيما تانيدا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة، ونجح عند الدقيقة 70 عن طريق مدافعه عبدالباسط هندي الذي استغل كرة عائدة من دفاع الحزم ليضعها في الشباك. وعند الدقيقة 87 استغل الحزم اندفاع الأهلي ونجح مهاجمه منصور حمزي بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي ادريس فتوحي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز السادس، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.

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وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ألحق التعاون الخسارة الأولى لضيفه الفيصلي عقب فوزه عليه 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 44 حينما سجّل الكاميروني ليندر توامبا هدفه الأول بعدما حول عرضية زميله البوروندي أميسي برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 63 تمكن التعاون من تسجيل هدفه الثاني والذي تكفل فيه البرازيلي ايغور روسي مدافع الفيصلي الذي حول عرضية اللاعب عبدالمجيد السواط بالخطأ في مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 80 تمكن البرازيلي ايغور روسي مدافع الفيصلي من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه استقرت في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.