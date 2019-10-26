كهربا يحتفل بانضمامه إلى المنتخب بقميص الأهلي

الموجز

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، المحترف ضمن صفوف نادي أفيش البرتغالي، عن سعادته بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر، استعداداً لمواجهتيّ كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم 2021.

ونشر كهربا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي جمعته بحسام البدري وقت توليه تدريب الأهلي أمام مباراة أتلتيكو مدريد الودية في 2017، التي شارك فيها كهربا بقميص الأهلي.

وكان حسام البدري قد أعلن عن قائمة منتخب مصر، حيث ضم 6 محترفين وهم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (ديبورتيفو أفيش البرتغالي).

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وكان كهربا قد انضم إلى أفيش البرتغالي الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، على الرغم من الأنباء التي تتحدث عن أن هناك عقد ساري له مع الزمالك يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

والشهر الماضي، تناقلت أنباء عن إتمام النادي الأهلي تعاقده مع كهربا لأربعة سنوات ونصف تبدأ من يناير المقبل، إلا أن مسئولي الأحمر نفوا تلك الأخبار مؤكدين أنها غير صحيحة.