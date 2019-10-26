انتصار الإرادة.. سباحة مصرية في عمر الـ 74 تحصد الميدالية الفضية في بطولة الأساتذة بكوريا الجنوبية

الموجز

نجحت السباحة المصرية، الدكتورة سهير العطار، في تحدي العمر والفوز بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في بطولة العالم للأساتذة في كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن "العطار" تبلغ من العمر 74 عاماً، وتعمل أستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة، حيث تمكنت من اقتناص الميدالية الفضية من بين المتنافسات، والذين تتراوح أعمارهن ما بين 70 إلى 74 سنة.

وتملك سهير مسيرة حافلة مع السباحة، والتي عادت إليها في سن الخمسين، لتشارك في بطولات الأساتذة، والتي شاركت فيها للمرة الأولى في إيطاليا، وحصلت على المركز الثامن، والآن وصل عدد ميدالياتها إلى 10 ميداليات عالمية ملونة.

وتتدرب السباحة المصرية حالياً، طول السنة، بواقع 6 مرات في الأسبوع، وقبل اقتراب البطولة بـ 4 أشهر، تزيد من الجرعة التدريبية، وتسبح ما بين 2 كيلو و800 متر و3 كيلو 300 متر في التدريب الواحد.