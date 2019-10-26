كتب: ضياء السقا عشاق الكرة العاليمة، على موعد مع مباراة نارية، في السادسة والنصف مساء الأحد 27 أكتوبر، حيث يستضيف ليفربول، نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله في الجولة الماضية مع مانشستر يونايتد 1-1. فيما يدخل توتنهام اللقاء متأثرا أيضا بتعادله في الجولة الماضية مع واتفورد 1-1. ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي توتنهام في المركز الـ10 بـ12 نقطة. تشكيل ليفربول حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد خط الوسط: فينالدوم – نابي كيتا – فابينيو Advertisements خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح تشكيل توتنهام فى حراسة المرمى: باولو جازانيجا فى الدفاع: بداني روز – دافينسون سانشيز – يان فيرتونخين – سيرجي أورير فى الوسط: هاري وينكس – ندومبيلي – موسى سيسوكو فى الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين – إيريك لاميلا القناة الناقلة تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتوتنهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.