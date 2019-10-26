على الرغم من الأداء السلبي والمطالبة بإقالته.. «ميتشو» أفضل من «جروس» مع الزمالك.. والأرقام تتحدث

الموجز - شريف الجنيدي

تلقى المدير الفني الصربي لنادي الزمالك ميشتو العديد من الانتقادات، وصلت إى حد المطالبة بإقالته بسبب تراجع مستوى أداء الفريق على الرغم من امتلاكه عدد من اللاعبين المتميزين.

جاء ذلك بعد الأداء الغير مقنع لفريق الزمالك، وتحقيقه فوزاً صعباً بهدف نظيف على جنيراسيون فوت بطل السنغال، والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصبت جماهير الزمالك، على منصات التواصل الاجتماعي، غضبها على المدير الفني للفريق بسبب تراجع أداءه وخاصة في الشوط الثاني، الأمر الذي كاد أن يحدث كارثة ويخرج القلعة البيضاء من منافسات دوري الأبطال لولا تألق وبراعة الحارس محمد عواد.

وعلى الرغم من الأداء الهزيل لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، إلا أن ميتشو المدير الفني الصربي قدم بداية جيدة مع الفريق مقارنة بالسويسري جروس على الرغم من عدم تحضير فترة إعداد للفريق استعداداً للموسم الحالي.

بدايات جروس مع الزمالك

في الأسابيع الأربعة الأولى للدوري الممتاز الموسم الماضي، تعادل جروس في المباراة الأولى سلبياً أمام بتروجت، ثم حقق فوزا كبيرا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 5-1.

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وفاز جروس على مصر المقاصة بنتيجة 1-0، ثم خسر أمام نجوم المستقبل 1-0، ليحصد جروس في الأسابيع الأربعة الأولى 7 نقاط من أصل 12.

بدايات ميتشو مع الزمالك

وفيما يخص ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، فقد حقق الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد السكندري 1-0، ثم الفوز على مصر المقاصة 1-0، ثم التعادل أمام إف سي مصر 1-1.

وفاز ميتشو على المقاولون العرب 2-1، ليحصد ميتشو 10 نقاط من أصل 12.

كما حقق ميتشو بطولة كأس مصر على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة المباراتين على جينيراسيون فوت السنغالي بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.

يشار إلى أن بطولة الدوري قد تم تأجيل جميع مبارياتها من أجل بطولة إفريقيا للشباب المقرر انطلاقها في 8 نوفمبر المقبل.