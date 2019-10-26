ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك فاردي

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي، فوزا مستحقا، على ضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية السيتي، رحيم ستيرلنج، ديفيد سيلفا، جندوجان.

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على الجانب الأخر، سيواجه ليفربول، توتنهام، في السادسة والنصف مساء الأحد، في إطار الجولة ذاتها.

وبذلك ارتفع رصيد مان سيتي لـ22 نقطة، وظل في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بـ20 نقطة، متفوقا على تشيلسي الرابع بفارق الأهداف، وأرسنال خامسا بـ15 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ9 أهداف، بعد إحرازه هاتريك في مرمى ساوثهامبتون، يليه إبراهام مهاجم تشيلسي، وأجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بـ8 أهداف لكل منهما، يليهما أوباميانج ثالثا بـ7 أهداف، أما نجما المصري محمد صلاح يمتلك حتى الآن 4 أهداف فقط.