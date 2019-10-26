بايرن يعود لصدارة الدوري الألماني وشالكه يتعادل مع دورتموند









اسماء السيد - هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك لينفرد بالرقم القياسي بالتسجيل في تسع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ضيفه أونيون برلين ليستعيد الصدارة .

ورفع ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك في جميع مباريات الدوري ودوري الأبطال وكأس ألمانيا هذا الموسم بمجموع 19 هدفا، رصيده إلى 13 هدفا في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني ليحقق رقما جديدا في الدوري.

وافتتح بنجامين بافارد التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة من 17 مترا لكن الأداء كان متواضعا فيما تبقى من الشوط وافتقر بايرن للإبداع في ظل مقاومة أونيون.

وأنقذ مانويل نوير ركلة جزاء بعد هدف ليفاندوفسكي بست دقائق لكن شباكه اهتزت من ركلة أخرى عبر سيباستيان بولتر في الدقيقة 85.

ويتصدر بايرن الدوري برصيد 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة على فرايبورج الذي تغلب 2-1 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج.

شالكه يتعادل مع دورتموند في قمة وادي الرور

Advertisements

تعادل شالكه بدون أهداف مع ضيفه بروسيا دورتموند في مباراة متواضعة اليوم السبت ليهدر الفريقان نقاطا في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ورد إطار المرمى محاولتين من شالكه الذي هيمن على الشوط الأول وسط حذر دورتموند.

وكان يجب على شالكه، الذي انتصر في أربع مواجهات متتالية قبل أن يتعثر في آخر مباراتين، التقدم في الشوط الثاني لكن الشاب رابي ماتوندو افتقر للفاعلية أمام المرمى.

ويملك دورتموند، الذي فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري، 16 نقطة متقدما بنقطة على شالكه.

ويتصدر بايرن ميونيخ المسابقة وله 18 نقطة بعدما تغلب 2-1 على أونيون برلين.

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلي:

ملخص مباراة شالكه ودورتموند: