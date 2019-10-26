قائمة البرازيل ضد الأرجنتين تشهد استبعاد نيمار ومارسيلو

شهدت قائمة منتخب البرازيل غياب كل من نيمار ومارسيلو، حيث أعلن تيتى المدير الفنى للمنتخب عن قائمة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيخوض المنتخب البرازيلي بها مباراتين وديتين فى السعودية والإمارات.

حيث تم استبعاد نيمار ومارسيليو للإصابة، وقد ظهر ضمن القائمة كلا من دوجلاس لويز نجم أستون فيلا الإنجليزى ورودريجو نجم ريال مدريد الشاب، بأول ظهور لهم.

وجاءت قائمة البرازيل علي هذا النحو:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – دانييل فوزاتو – إيدرسون.

Advertisements

الوسط: كاسيميرو – فابينيو– أرثر– دوجلاس لويز – باكيتا– فيليب كوتينيو.

الدفاع: دانييلو– تياجو سيلفا – إيمرسون – أليكس ساندرو – ميليتاو – رينان لودي –ماركينوس– إيدير فيلبي.

الهجوم: ويليان – جابريل جيسوس – رودريجيو جوس –روبرتو فيرمينو – ديفيد نيريس – ريتشارليسون.