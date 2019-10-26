سواريز وكافانى ضمن قائمة معسكر نوفمبر لمنتخب أوروجواى

جاء لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، ضمن قائمة منتخب الوطني لأوروجواى، في فترة التوقف الدولية، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل، حيث سيخوض منتخب أوروجواى خلال المعسكر، مباراتين وديتين، الأولى ضد المجر والثانية سوف تحدد لاحقا.

يذكر أنسواريز يعود للتواجد لقائمة منتخب أوروجواى، والتي غاب عنها بداعي الإصابة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، ونجد أيضا ضمن القائمة مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافانى، والذي غاب أيضا الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وقد جاءت قائمة منتخب أوروجواى على النحو التالي:

حراسة المرمى: كامبانا، موسليرا.

في الوسط: فيتشينو، رودريجيز، توريرا، بينتانكور، نانديز، فالفيردى،لوزانو، دى اراسكيتا، بيريرو.

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في الدفاع: مينديز، جودين، كاسيريس، كواتيس، سيلفا، لاكسالت، سواريز.

الهجوم: سواريز، نونيز، جوميز، ستواني، كافانى، رودريجيز.