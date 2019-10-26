مارتن لاسارتي يقترب من تدريب الاتحاد السعودي

مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي يقترب من تدريب فريق الاتحاد السعودي، حيث تواجد ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته من منصبه.

حيث أن إدارة نادي الاتحاد قررت إقالة التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الوحدة بهدف دون رد بالمباراة ضمن الجولة السابعة من الدوري، خسر الاتحاد تحت قيادة التشيلي في أربع مباريات في الدوري أمام الهلال، ضمك، الحزم، والوحدة، وقد قام الفريق بتكليف السعودي كابتن محمد العبدلي بالمهمة مؤقتاً.

يذكر أن المدير الفني السابق للنادي الأهلي “جوزيه بيسيرو” ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.