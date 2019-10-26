شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش وخروج أبو الغار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفاز علي فرج على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-8, 11-7 .
ويسعى علي فرج لحصد لقبه الثاني في الموسم الجاري بعدما توج البطل المصري مؤخراً بلقب أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في فيلادلفيا، كثالث بطولات الموسم الجديد بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو.
فيما ودع محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا البطولة بعد الخسارة أمام منافسه كريس سيمبسون بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 7-11, 11-3, 8-11, 11-5 .
ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش التي تنطلق في 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يدافع الفرعون المصري عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.
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