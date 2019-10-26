شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يستعيد عبد الله السعيد ذكريات الأهلى مع بيراميدز فى تنزانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز تحدياً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غداً الاحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

ويعد عبد الله السعيد نجم الأهلى السابق اللاعب الأبرز فى صفوف بيراميدز سواء لخبرته الطويلة فى المحافل الافريقية أو لمستواه المتميز هذا الموسم حيث يعتلى صدارة هدافى الدوري برصيد 5 أهداف واقترابه من دخول نادى المائة هدف محلياً

ويرتبط عبد الله السعيد بذكريات لا تنسى مع فريق يانج أفريكانز التنزانى حينما كان لاعباً فى صفوف الأهلى .

وشهدت المواجهة الأخيرة ليانج أفريكانز أمام الأهلي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2016 تعادلا ذهابا بهدف لكل فريق، ثم فاز الأهلي بنتيجة 2-1 بفضل رأسية عبد الله السعيد في الدقيقة 96."

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

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ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.