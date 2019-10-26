شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الاهلي خطاباً من الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا مع كلاً من ، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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وأخطر الكاف الاهلي بمواعيد المباريات الثلاثة الأولى للأحمر حيث سيلعب بطل مصر مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بتونس في الجولة الأولى يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل ، ثم يستضيف الاهلي في الجولة الثانية الهلال السوداني بمصر يوم 6 ديسمبر المقبل وبعدها يستضيف بطل مصر فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر المقبل.

ولم يتحدد مواعيد المباريات الثلاثة الأخرى للأهلي بدور المجموعات حيث سيخرج لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس المقبل.