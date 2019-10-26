شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعود للتدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود فريق مصر للمقاصة للتدريبات غدا ، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعد مباراة وادي دجلة في الأسبوع الخامس من الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الجهاز الفني للمقاصة منح اللاعبين راحة 4 أيام من التدريبات، لمنح اللاعبين راحة سلبية قبل العودة للتدريبات مرة أخرى ، في ظل توقف مسابقة الدوري لما يقرب من شهر بسبب انشغال المنتخب الوطني الأول بمعسكر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، والمنتخب الاوليمبي في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

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ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمقاصة جدول اعداد الفريق خلال فترة الراحة وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الفيومي ، خلال تدريب الغد.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 7 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حيث حقق المقاصة الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.