سوبر كورة يكشف هل يفكر الأهلي في ضم كينو وحقيقه إصابته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مفاوضات القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي حالياً وبالمعار من فريق بيراميدز وآخر ما توصلت اليه إدارة النادي بشأن انتقال اللاعب للدوري المصري مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد كينو واحداً من أفضل اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والمهارية الكبيرة التي استطاعت أن تفرض الكثير من المتعة للدوري المصري خلال الموسم الماضي الذي لعب فيه لصفوف نادي بيراميدز.

ويفكر الأهلي في التعاقد مع مهاجم اجنبي خلال للميركاتو الشتوي القادم، وسيكون علي حساب واحد من اللاعبين الاجانب المقيدين بقائمة الفريق والاقرب سيكون علي حساب واحد من الثنائي وليد ازارو وجيرالدو.