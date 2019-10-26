شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وستقام فى الثالثة من عصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، بزامبيا.

وكان الكاف قد حدد المباراة الافتتاحية للزمالك فى دور المجموعات مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل وسيكون اللقاء فى الكونغو بينما سيكون لقاء الأبيض الثانى فى هذا الدور مع أول أغسطس الأنجولى يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن يكون اللقاء الثالث مع زيسكو الزامبى.

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.