شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يغيب عن الاهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن معسكر الفريق الذى سيُقام في الإمارات خلال الأسبوع المقبل بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الأوليمبي.

وغادر ديانج القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لمنتخب مالى الأولمبي الذى سيُقيم معسكراً خارجياً بقطرخلال الأيام القليلة المقبلة إستعداداً لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويسافر الاهلي إلى الامارات يوم 31 أكتوبر لأقامه معسكر خارجي يستمر أسبوعاً بسب توقف الدوري لارتباطات المنتخب الأول الذى سيخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بجانب ارتباطات المنتخب الأولمبي.

حصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم، وسيعود الأحمر للمران غداً على ملعب التتش ويتدرب لحين السفر للأمارات لإقامة المعسكر الخارجي الذى يستعد من خلاله لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل بإستاد رادس في انطلاقة مشوار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.