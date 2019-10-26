بعد عودته..جروس يخسر أول مباراة مع أهلي جدة بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقي المدرب السويسري كريستيان جروس، المدرب العائد لتولي مهمة أهلي جدة، خسارته الأولى هذا الموسم مع الفريق على يد الحزم.

فريق الحزم فاز على أهلي جدة الذي يدربه جروس، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري السعودي.

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وسجل ابراهيما تانديا الهدف الاول لفريق الحزم في الدقيقة50، قبل أن يتعادل عبد الباسط هندي لأهلي جدة في الدقيقة 70,

وتمكن منصور حمزي من تسجيل هدف الفوز لفريق الحزم مع حلول الدقيقة 87.

وكان جروس قد عاد لتدريب أهلي جدة يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد رحيله عن الزمالك، بعقد يمتد لنهاية الموسم.