"كاف" يُحدد موعد مباراة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك مع زيسكو بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهو 28 ديسمبر عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الكاف قد حدد في وقتٍ سابق موعد مباراتي الزمالك مع مازيمبي بالجولة الأولى لتكون يوم 30 نوفمبر في الجولة الأولى وأول أغسطس الأنجولي بالجولة الثانية يوم 7 ديسمبر.

وصعد الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب جينيراسيون فوت السنغالي.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى رفقة زيسكو ومازيمبي وأول أغسطس الأنجولي.