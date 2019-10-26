عبد الحفيظ لمصراوي: دبي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز أثناء إقامة بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، قائلًا أن دبي الأقرب حتى الآن.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن دبي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الذي سيتم حسم تفاصيل في الأيام المقبلة.

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وتابع مدير الكرة: "نسافر نهاية الأسبوع الجاري ونعود يوم 6 أو 7 نوفمبر المقبل، من أجل استئناف الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز."

وأضاف: "جاري الإتفاق على مباراة أو اثتين هناك لتحقيق أقصي استفادة من المعسكر."

وواصل: "كانت لدينا عروض من الكويت وسلطنة عمان لكن الإمارات هي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي."