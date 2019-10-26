نجم ليفربول السابق: كلوب يعاني بغياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جلين جونسون ظهير أيمن ليفربول السابق، أن المدير الفني للريدز يورجن كلوب يعاني من غياب نجم الفريق محمد صلاح.

وأضاف لاعب ليفربول السابق في تصريحات "إكسبريس" البريطانية، أن كلوب بدون صلاح يعاني رغم وجود الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وأضاف جونسون :"من الواضح أن محمد صلاح لديه فارق كبير مع ليفربول، مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أظهرت أن صلاح صاحب جودة عالية في الفريق".

وأكمل :"ليفربول مع صلاح يكون أفضل بشكل واضح مع تواجد فيرمينو وماني".

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صلاح لم يشارك مع ليفربول للمرة الأولى في الموسم بالبريميرليج حيث خرج من تشكيل كلوب في مباراة مانشستر يونايتد الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

خروج صلاح جاء نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالدوري الأمر الذي جعل كلوب يقرر ابتعاد نجمه المصري إلا أنه شارك في مباراة جينك بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي والذي تخطى فريق أستون فيلا بعد الفوز عليه (3-0).

وينتظر ليفربول خوض مباراة صعبة على ملعبه وبين جمهوره بمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، ضمن قمة الجولة العاشرة.