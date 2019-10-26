الكشف عن مراحل معسكر المنتخب استعدادا لكينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، المراحل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

ويفتتح منتخب مصر مشواره الرسمي تحت قيادة البدري بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل بالتصفيات الأفريقية.

ووفقا لما نٌشر بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "فيس بوك" أن الجهاز الفني حدد كل الأمور المتعلقة بالمعسكر بعد دراسة تداعيات تأجيل مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وتبين للجهاز الفني وجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا ٣٢ لاعبا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر تقسيم المعسكر على مراحل استعدادا للمباراتين على النحو التالي:

- المراحلة الأولي:

معسكر مفتوح يبدأ من يوم ٢٨ اكتوبر الجاري ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لايؤثر علي استعدادات المنتخب بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه.

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المدير الفني للمنتخب قام بمراعاة مدى احتياج اللاعبين على فترة راحة.

سوف يتواجد بالمعسكر لاعبي الزمالك بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر.

- المرحلة الثانية:

معسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الاهلي من المعسكر الخارجي، وكذلك انتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية.

الجهاز الفني للمنتخب يسعى لاستغلال تلك الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية إقامتها يوم ٧ نوفمبر.

وسبق وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن ضم 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر منتخب مصر المقبل خلال فترة توقف شهر نوفمبر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

من المتوقع حضور المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم 11 نوفمبر بعد الانتهاء من المشاركة مع أنديتهم المختلفة في المباريات.