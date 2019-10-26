حقق فريق الحزم فوزا صعبا على نظيره فريق أهلي جدة بنتيجة ٢/١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمدبن سلمان للمحترفين.
أفتتح أهداف اللقاء لاعب الحزم ابراهيما تانديا في الدقيقة ٥٠ من بداية الشوط الثاني، ليتعادل أهلى جدة عن طريق عبدالباسط هندي في الدقيقة ٧٠من الشوط الثاني من المباراة.
أحرز هدف التقدم للحزم منصور حمزي في الدقيقة ٨٧ من نهاية الشوط الثاني.
بهذة النتيجة يحتل نادى الحزم المركز السادس برصيد ١٣ نقطة، في حين ياتي نادي أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزم يفوز على أهلى جدة فى أول مباراة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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