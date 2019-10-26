شاهد.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدمًا على بيرنلي بثنائية

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على نظيره بيرنلي بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي. وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي. سجل ثنائية تشيلسي لاعب الفريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 21، 45.

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