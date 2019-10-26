طلائع الجيش مواليد 2005 يفوز على النصر

حقق فريق طلائع الجيش مواليد 2005 الفوز علي نظيره النصر بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم بستاد الرياضه العسكري ضمن مباريات بطولة السوبر .

سجل اهداف اللقاء مصطفي محمد

هدفين وفاروق محمود وجاءت الاهداف في الدقائق 1،19،24، وبذلك يحصد الفريق النقطة التاسعه يحتل بها المركز الثاني بالترتيب.

وكان الفريق حقق الفوز الاسبوع الماضي علي نظيره الزهور بهدفين خارج

ملعبه ويقود الفريق محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام ومحمد طلعت مدرب حراس المرمي احمد عبد الغفار أخصائي الفريق مدير إداري الفريق حسن الدولي، وتحت إشراف إيهاب علي مدير إداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشين بنادي طلائع الجيش.