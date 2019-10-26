سيدات اليد بسموحه يفوزن على الزمالك

فاز فريق سموحه للسيدات لكرة اليد على مضيفه الزمالك بنتيجة 27/29 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام .

وقدم الأزرق مباراة رائعة وظهر بمستوى مميز ليفوز على الزمالك في عقر داره.

ويتكون فريق سموحه من اللاعبات: ميار عادل ،منه الله ايمن، روان احمد، اسراء طارق ، آيتن حسن، منه الله عصام، امنيه مجدي، ندى طاهر، ندى عبد الله ، شادن عباس، نور عصام، ايه اسامة، غصون احمد، سهيلة

سامح، مريم مصطفي، يارا اسامه، نرفانا محمد، امال ابراهيم، مريم اشرف.بالإضافة إلى المدير الفنى محمد عبد السلام، المدرب العام محمد فاروق، مدرب حراس المرمى عصام الدومة ، مدرب اللياقة محمد دومه، طبيب الفريق شيماء شاهين، إدارية ريهام عبد الفتاح ، ورئيس جهاز كرة اليد باهر جزارين