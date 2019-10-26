سيدات اليد بسموحه يفوزن على الزمالك

فاز فريق سموحه للسيدات لكرة اليد على مضيفه الزمالك بنتيجة 27/29 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام .
وقدم الأزرق مباراة رائعة وظهر بمستوى مميز ليفوز على الزمالك في عقر داره.
ويتكون فريق سموحه من اللاعبات: ميار عادل ،منه الله ايمن، روان احمد، اسراء طارق ، آيتن حسن، منه الله عصام، امنيه مجدي، ندى طاهر، ندى عبد الله ، شادن عباس، نور عصام، ايه اسامة، غصون احمد، سهيلة
بالإضافة إلى المدير الفنى محمد عبد السلام، المدرب العام محمد فاروق، مدرب حراس المرمى عصام الدومة ، مدرب اللياقة محمد دومه، طبيب الفريق شيماء شاهين، إدارية ريهام عبد الفتاح ، ورئيس جهاز كرة اليد باهر جزارين
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