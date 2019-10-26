التعاون يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق التعاون فوزا مهما على نظيره فريق الفيصلي بينتجة ٢_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمدبن سلمان للمحترفين.
أفتتح أهداف التعاون ليندر تاوامبا في الدقيقة ٤٤ من نهاية الشوط الاول من المباراة، وإيغور روسي لاعب الفيصلي بالخطاء في مرماه فى الدقيقة ٦٣ من الشوط الثاني من المباراة.
أحرز هدف الفيصلي الوحيد إيغور روسي فى الدقيقة ٨٠ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.
بهذة النتيجة يحتل نادى التعاون المركز الثامن برصيد ١٠ نقاط، في حين ياتي نادى الفيصلي المركز الخامس برصيد برصيد ١٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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