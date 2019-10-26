شاهد.. وست هام يتعادل مع شيفلد 1/1 في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة شيفيلد يونايتد أمام مضيفه وست هام، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب "لندن" ضمن منافسات الجولة العاشرةمن بطولة الدوري الإنجليزي .
تقدم وست هام بالهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب روبرت سنودجراس، وأدرك شيفيلد هدفالتعادل عن طريق اللاعب الفرنسي ليس موسيت في الدقيقة 69.
بهذه النتيجة رفع شيفيلد رصيده إلى النقطة 13 يحتل بها المركز السابع، في حين ارتفع رصيد وست هام إلى النقطة النقطة 13 أيضًا ولكنه يحتل المركز التاسع.
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