واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف تدريبات اليوم بملعب النادي استعدادًا لمواجهة المحرق البحرين في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية والمقرر لها يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بستاد الإسكندرية . دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية والمقرر لها يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بستاد الإسكندرية . ويسعى أبناء زعيم الثغر إلى تخطي المحرق للوصول إلى أبعد مدى في البطولة . والجدير بالذكر أن الاتحاد صعّد لهذا الدور عقبة تخطيه العربي الكويتي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المحرق البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.