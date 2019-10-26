صبحي وطاهر يحضران مؤتمر شوقي غريب غدا

يحضر رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، لاعبي المنتخب الأوليمبي، المؤتمر الصحفي الذي يعقده شوقيغريب مدرب الفراعنة غدا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
يعقد غريب المؤتمر على هامش تدريب المنتخب استعدادا لمواجهة مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة.
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