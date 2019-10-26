فيديو.. برايتون يخطف فوزًا مثيرًا أمام إيفرتون في الوقت بدل الضائع

خطف فريق برايتون فوزًا غاليًا من نظيره إيفرتون بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من

الدوري الإنجليوي.

سجل أهداف برايتون كل من باسكال جروز ونيال موباي ولوكس ديني في الدقائق 15، 80، 94، فيما سجل ثنائية

إيفرتون كل من آدم ويستر ودومينك كالفيرت في الدقيقتين 20، 74.

بهذه النتيجة صعد فريق برايتون إلى المركز الثاني عشر بترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، فيما يقبع إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

شاهد أهداف المباراة

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