القومية بفوز بثلاثية على إيسكو بكأس مصر

حقق فريق القومية الفوز علي نظيره ايسكو بثلاثة اهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت، علي ملعب بهتيم ضمن مباريات الدور الثالث لكأس مصر . اليوم السبت، علي ملعب بهتيم ضمن مباريات الدور الثالث لكأس مصر . سجل اهداف المباراة اللاعب ميسى في الدقيقه الثالثه مع بداية المباراة، ثم أضاف تيكا الهدف الثاني ، واختتم اهداف فريق القومية لاعبه وليد فيصل.

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