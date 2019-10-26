شاهد | مساء الأنوار يُفند خطة الأهلي قبل عودة دوري الأبطال

تطرق برنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي المخضرم مدحت شلبي، إلى ما تنوي إدارة النادي الأهلي فعله خلال شهر نوفمبر. وقال مدحت شلبي “الأهلي ينوي إقامة معسكر خارجي للاستعداد لدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي”. وأضاف “المعسكر الخارجي العربي قد يكون في الكويت أو الإمارات، لكن النية تتجاه أكثر نحو الإمارات”. شاهد المزيد في فيديو الحلقة

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