بايرن ميونخ يقفز لصدارة الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ انتصارا ثمينا على يونيون برلين بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني.



ثنائية بايرن حملت توقيع بافارد وليفاندوفسكي في الدقيقتين 13 و53، بينما سجل سباستيان بولتر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء في الدقيقة 86.



وبهذا الانتصار، يقفز بايرن ميونخ لصدارة البوندسليجا برصيد 18 نقطة، بينما يتجمد رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.



اعتمد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ على طريقة لعب (4-1-4-1)، بوجود نوير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كيميتش، بافارد، بواتينج، وألفونسو ديفيز الذي شارك لأول مرة أساسيًا، أمامهم ألكانتارا، كومان، مولر، كوتينيو، وبيرسيتش، ومهاجم وحيد ليفاندوفسكي.



على الجانب الآخر، اعتمد أورس فيشر مدرب يونيون على طريقة (4-1-4-1)، بوجود الحارس جيكيويسز، أمامه لينز، سوبوتيتش، فريدريتش، وتريميل، وفي الوسط كروس، أندريتش، ماريوس، جينتر، وإنجفارتسن، ومهاجم وحيد سباستيان أندرسون.