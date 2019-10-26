بعد سلسلة إنتصارات.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل



سقط يوفنتوس في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه ليتشي اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجّل الأرجنتيني باولو ديبالا (50 من ركلة جزاء) هدف يوفنتوس في حين وقّع ماركو مانكوسو (56 من ركلة جزاء) هدف ليتشي.



ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 23 نقطة في صدارة "سري إي" مؤقتاً في حين أدرك ليتشي النقطة الثامنة ليحتل المركز 16 مؤقتاً.



وهو التعادل الثاني ليوفنتوس، الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في الدوري هذا الموسم، مقابل سبعة انتصارات.



كما كان هذا التعادل هو الثاني من نوعه للمضيف بعد أن تكبّد 5 هزائم وحقق فوزين.



وبات بإمكان إنتر ثاني الترتيب العام (21 نقطة) استعادة الصدارة من غريمه إذا ما فاز على بارما لاحقاً.

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