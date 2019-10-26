اونلاين | «مباشر رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم NOW

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كورة أونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla shoot لايف يلا شوت حصري يوتيوب، تترقب عاشقي الساحرة المستديرة اليوم مواجهة كبيرة وهامة للغاية على ملعب الأنفيلد معقل الريدز بين ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح وتوتنهام هوتسبير اللندني بقيادة المهاجم القناص هاري كين، ولن يكون هناك بديل عن الفوز لأصحاب الأرض من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر ترتيب البريمرليج، وسنوفر لكم رابط بدون تقطيع bein sport لمشاهدة بث مباشر ليفربول وتوتنهام بجودة عالية بين سبورت.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا ، إذ خرج الفريق الأحمر متفوقاً بهدفين نظيفين، ليرفع الكأس القارية للمرة السادسة في تاريخه.

يلا شوت مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر اليوم في المقابل، شكل بلوغ فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو النهائي وإنهاء الموسم المحلي في المركز الرابع، مؤشراً إلى دور مؤثر يحتمل أن يؤديه فريق شمال لندن هذا الموسم. لكن الرياح جرت بعكس ما اشتهت سفن "سبيرز" مع بداية الموسم، إذ تلقى فريق بوكيتينو ثلاث هزائم في مبارياته التسع في الدوري الممتاز، وخسارة مذلة 2-7 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني ضمن دوري الأبطال. في المقابل، وجد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب نفسه متربعاً على الصدارة بعد 8 انتصارات في المراحل الثماني الأولى، وخسر أول نقطتين بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية.

بث مباشر ليفربول وتوتنهام KORA LIVE ويدخل توتنهام مباراة الغد في شمال إنجلترا على خلفية فوزه بخماسية نظيفة على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي في دوري الأبطال هذا الأسبوع، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات محلياً بعد خسارة وتعادل في الجولتين الأخيرتين (0-3 أمام برايتون و1-1 مع واتفورد توالياً). لكن فريق بوكيتينو سيكون أمام اختبار صعب في مواجهة فريق يقدم أداء لافتاً، ويخوض الموسم بشهية إحراز لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وكسر احتكار مانشستر سيتي للقب الموسمين الماضيين. Advertisements

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وسيكون على فريق شمال لندن في حال أراد الخروج بالنقاط الثلاث في مباراة الأحد، التفوق على إحصاءات تصب بالكامل لصالح النادي الأحمر الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 48 مباراة في الدوري الممتاز (أمام مانشستر سيتي في يناير 'كانون الثاني' 2019)، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري على أرضه إلى أبريل (نيسان) 2017 (أمام كريستال بالاس).

وحقق توتنهام فوزاً وحيداً في آخر 25 مباراة له في الدوري في أنفيلد.

وقال بوكيتينو في تصريحات قبل الانتقال إلى المدينة الشمالية: "بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عنى الكثير بالنسبة إلى الفريق، لكن الجهاز الفني واللاعبين شعروا بالفراغ بعد المباراة" النهائية التي أقيمت في مدريد.

وتابع: "الآن نحظى بطاقة كاملة وتعافينا من ذاك الوضع، وحان وقت بناء ثقتنا مجدداً وأن نبدأ بإظهار موهبتنا الحقيقية وما نحن قادرون عليه".

وحقق توتنهام أمام النجم الأحمر فوزه الرابع فقط هذا الموسم في 13 مباراة في مختلف المسابقات، وأتى في توقيت مناسب لتشكيلة لم تتغير معالمها بشكل كبير عن الموسم الماضي، لكنها عانت من التأثير السلبي للحديث المتكرر عن رغبة بعض أفرادها بالرحيل، لاسيما صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

إلى ذلك، خسر تونتهام في لقاء برايتون في الجولة 8، جهود حارس مرماه وقائده الدولي الفرنسي هوغو لوريس لإصابة في الكوع يتوقع أن تبعده على الأقل حتى نهاية العام الحالي.