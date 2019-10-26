رياضة | برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر شبح الإقالة ليطارد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني من جديد خلال الفترة القادمة لعدة أسباب.

برشلونة يدرس إقالة فالفيردي

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن هذا الموسم قد يكون هو الموسم الأخير بالنسبة لفالفيردي كمدرب لنادي برشلونة.

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة لن تنفذ خيار التجديد إلى فالفيردي لمدة موسم أخر حتى عام 2021 بسبب الأداء الغير مقنع الذي يقدمه الفريق مؤخرا.

كومان يقترب من برشلونة

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا هو الخيار الأقرب لبرشلونة لتدريب الفريق في موسم 2021.

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يذكر أن منتخب هولندا كان قد أعلن رسميا عن وجود بند في عقد كومان مع المنتخب يسمح له بالرحيل إلى برشلونة في موسم 2021 إذا قدم له النادي عرض.

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.