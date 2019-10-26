رياضة | بالأسماء.. البدري يستقر على 7 أهلاوية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. البدري يستقر على 7 أهلاوية لمواجهتي كينيا وجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر علي تأخر لاعبو النادي الأهلي المنضمين للمعسكر القادم، في نوفمبر والذي سينطلق يوم الأثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، بسبب إرتباطهم بمعسكر خارجي في الإمارات، ولابد تواجد اللاعبين الدوليين مع النادي الأهلي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري استقر علي ضم 7 لاعبين من النادي الأهلي وهم : محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات و محمد مجدي قفشة.

وكان البدري قد ضم ال 7 لاعبين خلال المعسكر الماضي، والذي خاض فيه منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا ولكن خرج عمرو السولية وقتها للإصابة، بينما شارك باقي اللاعبين في اللقاء وسجل هدف مصر الوحيد حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي. Advertisements موعد انضمام لاعبو النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر سينضم لاعبو النادي الأهلي لمنتخب مصر يوم 5 نوفمبر المقبل، في المرحلة التدريبية الثانية الذي أعلن عنها حسام البدري، بينما ستنطلق المرحلة الأولي يوم 28 أكتوبر بضم لاعبو نادي الزمالك، بينما سينضم لاعبو بيراميدز والمصري بعد إنتهاء مبارياتهم ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مع لاعبو الأهلي. ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021. وكان البدري قد أعلن عن ضم 6 محترفين وهم، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني لاعب بشكتاش التركي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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