رياضة | تعرف على مواجهات الدور المقبل بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات الدور المقبل بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم مباريات الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر والتى أسفرت نتائجها عن تحديد بعض مباريات الدور المقبل بكأس مصر عقب نهاية منافسات الأمس واليوم فى إنتظار باقى المباريات التى مقرر إقامتها الإثنين المقبل.

وعقب نهاية مباريات اليوم وأمس قد تأكد صعود ٧ فرق وهى قنا ، القوصية ، الألومنيوم ، سنورس ، النجوم ، القومى ، منتخب السويس للدور التمهيدى الثالث "دور ال٦٤" دون خوض منافسات التمهيدى الثانى.

ومن المنتظر أيضا تأهل ٥ فرق للدور التمهيدى الثالث "دور ال٦٤" لتنضم لل٧ فرق التى تأهلت بالفعل لنفس الدور والتى لن تشارك بالدور التمهيدى الثانى وسوف يتم تحديدها من خلال صعود الفائز من المباريات التالية:

الشرقية - النوبة

سبورتنج - بنى عبيد

الرجاء - الأوليمبى

أبوقير للأسمدة - شربين

بيلا - بلطيم

الجزيرة بمطروح - الحرية بمطروح

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وقد ضمنت فرق الإعلاميين ، طهطا ، تليفونات بنى سويف ، بنى سويف ، المنيا ، بتروجيت ، الشرقية للدخان ، العبور ، البنك الأهلى ، المعادى ، القناة ، الترسانة ، المريخ ، الزرقا ، النصر ، دكرنس ، بلدية المحلة ، فاركو تواجدها بالدور التمهيدى الثانى عقب فوزها على منافسيها فى مباريات أمس واليوم التى أقيمت بالدور التمهيدى الأول.

وعلى ضوء نتائج المباريات التى أقيمت أمس واليوم بالتمهيدى الأول تحددت المباريات التالية ضمن منافسات الدور التمهيدى الثانى والتى جاءت على النحو التالى:

الإعلاميين - طهطا

بنى سويف - المنيا

الشرقية للدخان - العبور

البنك الأهلى - المعادى

الترسانة - المريخ

الزرقا - النصر

تقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا



ويتبقى ١١ مباراة ليكتمل مباريات الدور التمهيدى الأول ويتم تحديد باقى مواجهات الدور التمهيدى الثانى والتى تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.