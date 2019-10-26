رياضة | الألومنيوم يعبر "شبان المراغة" بثلاثية في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يعبر "شبان المراغة" بثلاثية في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكناني، على حساب فريق شبان المراغة، بثلاثة أهداف نظيفة بالدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

لعب الألومنيوم المباراة بتشكيل تكون من : إبراهيم عرفات ومحمد أبو عصا ومحمود نجاح وأحمد ابراهيم وحمادة المعناوي وعبد المجيد ياسين وسمير فوزي وسوني واسلام عبد الراضي ومؤمن محسن، ومحمد عبد الحميد ميدو، وشارك في الشوط الثاني محمد الشربيني بدلاً اسلام عبد الراضي، وحمادة إيسان، بدلا عبد المجيد ياسين، ومحمد الشامي على حساب سوني.

وسجل ثلاثية الألومنيوم محمود نجاح، مؤمن محسن، في الشوط الأول، محمد الشربيني في الشوط الثاني، الذي تجح في التوغل بين فاعات المراغة، وإستلم كرة بينية صوّبها بمهارة في الزاوية اليمني للحارس.

أسفرت نتائج الدور الثالث التمهيدي لكأس مصر عن :



فوز فريق البنك الأهلي على فريق جينيس بهدفين حسام الصانع وعمرو سمير.

وفاز فريق القناة على فريق السكة الحديد بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين سلبى في المباراة ٠

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق.المدينة المنورة 3/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف ٠

وفاز فريق القوصية على شباب العدوية بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة ٠

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وفاز فريق العبور على فريق بورتو السويس 2/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة ٠

ونجح فريق قنا في تخطي عقبة فريق العاملين برأس غارب بركلات الترجيح بعد التعادل سلبياً.

وتغلب فريق المعادي على حساب نظيرة مركز شباب الحرية بهدف شيكا إبراهيم، وتغلب القومي على فريق اسكو بثلاثة أهداف نظيفة ٠

وحقق فريق مركز شباب سنورس الفوز على حساب المراغة بأربعة أهداف مقابل هدف ٠

وتخطى الشرقية للدخان نظيرة فريق نجمة سيناء بأربعة أهداف مقابل هدف ٠

وفاز فريق طهطا على فريق ناصر الفكرية بثلاثة أهداف نظيفة ٠

