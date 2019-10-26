رياضة | بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، من إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى، لاعب بيراميدز، خلال الميركاتو المقبل، ليكون ضمن تدعيمات الفريق.

وأكد فايلر على أهمية ضم تراوري، وحدد المدرب السويسري انضمام اللاعب البوركيني على حساب الأنجولى جيرالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

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وأبدى فايلر إعجابه الشديد بالإمكانيات الرائعة التى يتميز بها تراورى وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز وهو ما جعله يفضل التعاقد مع اللاعب البوركينى لتنفيذ أفكاره الفنية.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الأهلى الموقف خلال الأيام المقبلة من خلال تقديم عرض رسمى لنادى بيراميدز لمعرفة موقفه من رحيل اللاعب.