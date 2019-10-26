رياضة | بورنموث يتعادل مع واتفورد.. وبرايتون يخطف الفوز من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورنموث يتعادل مع واتفورد.. وبرايتون يخطف الفوز من إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برايتون في تحقيق فوزا متأخرا على حساب فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وكان قد تأخر برايتون في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ولكنه عاد بشكل قوي وسجل هدفين في الشوط الثاني قبل نهاية المباراة.

وتعادل في إطار منافسات نفس الجولة فريق شيفيلد يونايتد مع فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في لندن.

وانتهت مباراة فريق واتفورد مع فريق بورنموث بنتيجة التعادل السلبي ليحقق بورنموث للمرة الثانية على التوالي نظافة شباكه في البريميرليج.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي :-

1- ليفربول 25 نقطة.

2- مانشستر سيتي 22 نقطة.

3- ليستر سيتي 20 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

Advertisements

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.

8- بورنموث 13 نقطة.

9- وست هام يونايتد 13 نقطة.

10- برايتون 12 نقاط.

11- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.

12- بيرنلي 12 نقطة.

13- ولفرهامبتون 11 نقطة.

14- استون فيلا 11 نقطة.

15- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

16- ايفرتون 10 نقاط.

17- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.

18- ساوثهامبتون 8 نقاط.

19- نوريتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 5 نقاط.