رياضة | ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة ليونيل ميسي في تعاقد فريقه برشلونة الإسبانى مع مهاجم قوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتعزيز الخط الأمامي للبلوجرانا خلال المواسم المقبلة.

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى رشح المهاجم الأرجنتيني ولاعب إنتر ميلان الإيطالى لاوتارو مارتينيز للإنضمام لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة النيراتزورى.

مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة في طريق ليونيل ميسي

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تقف عائق أمام رغبة قائد برشلونة ليونيل ميسي، بعد تفكير إدارة اليونايتد في ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خاصة بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب الوسط المهاجم التشيلي إليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد لفريق إنتر ميلان.

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وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المهاجم الأرجنتيني المتألق في صفوف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز يملك شرط جزائي في عقده مع النيراتزورى بقيمة 96 مليون جنيه إسترلينى.

مانشستر يونايتد الإنجليزي يضع عينه علي مولر وهالاند

وذكرت الصحيفة إنه علي الرغم من تواجد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان علي رأس طلبات أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلا أن المهاجم الألماني لفريق بايرن ميونخ توماس مولر ومهاجم سالزبورج النمساوى هالاند في الصورة، لتدعيم الخط الهجومي للشياطين الحمر.

ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم

قدم لاوتارو مارتينيز مستويات مميزة هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي، إستطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع هدفين في 11 مباراة.