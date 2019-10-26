رياضة | نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم مباريات الدور التمهيدي الثالث، لبطولة كأس مصر، بمشاركة أندية القسمين الثاني والثالث.

أسفرت نتائج الدور الثالث التمهيدي لكأس مصر عن :



فوز فريق البنك الأهلي على فريق جينيس بهدفين حسام الصانع وعمرو سمير.

وفاز فريق القناة على فريق السكة الحديد بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين سلبى في المباراة ٠

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق.المدينة المنورة 3/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف ٠

وفاز فريق القوصية على شباب العدوية بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة ٠

وفاز فريق العبور على فريق بورتو السويس 2/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة ٠

ونجح فريق قنا في تخطي عقبة فريق العاملين برأس غارب بركلات الترجيح بعد التعادل سلبياً.

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وتغلب فريق المعادي على حساب نظيرة مركز شباب الحرية بهدف شيكا إبراهيم، وتغلب القومي على فريق اسكو بثلاثة أهداف نظيفة ٠

وحقق فريق مركز شباب سنورس الفوز على حساب المراغة بأربعة أهداف مقابل هدف ٠

وفاز فريق الألمونيوم على فريق شباب المراغة بثلاثة أهداف دون رد ٠

وتخطى الشرقية للدخان نظيرة فريق نجمة سيناء بأربعة أهداف مقابل هدف ٠

وفاز فريق طهطا على فريق ناصر الفكرية بثلاثة أهداف نظيفة ٠

