رياضة | لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لإنطلاق المعسكر القادم، والمقرر إنطلاقه يوم 28 أكتوبر الجاري، إستعداداً لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر منتخب مصر.. وزيزو يدخل حسابات البدري

وسينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أكتوبر الجاري بلاعبو نادي الزمالك فقط بسبب إرتباط النادي الأهلي بمعسكر خارجي بالإمارات وإرتباط لاعبي نادي بيراميدز والمصري بمباراة في دور ال 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأيضاً عدم تواجد المحترفيين بسبب إرتباطهم بمباريات مع أنديتهم بالدوريات الأوروبية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن لاعبو الزمالك الذي إستقر حسام البدري علي ضمهم للمعسكر القادم، هم :

محمد عواد حارس مرمي الفريق في حال جاهزيته الطبيه، خاصة أن مازال هناك بعض الوقت علي مواجهتي كينيا وجزر القمر، يسمح له بالتجهيز طبياً داخل المنتخب، بعد الإصابة التي عانى منها خلال مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

محمود علاء مدافع نادي الزمالك والذي إنضم خلال المعسكر الماضي ولعب أمام بوتسوانا في لقاء حسام البدري الأول مع الفراعنة.

محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك

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طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك

أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك المتألق خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك والدي لم يشارك مع الفريق ولكنه تم ضمه للمنتخب تحت قيادة حسام البدري المعسكر الماضي.

موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب

بينما تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر بعد عودة لاعبي الاهلي من معسكراهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم ٧ نوفمبر.

وكان البدري قد أعلن عن ضم 6 محترفين وهم:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني لاعب بشكتاش التركي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.