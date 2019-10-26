رياضة | القوصية يفوز على "مركز شباب العدوة" في الدور الثالث للكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوصية يفوز على "مركز شباب العدوة" في الدور الثالث للكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق القوصية علي فريق مركز شباب العدوه، بركلات الترجيح بنتيجه 4\3 بعد أن انتهت المباراه بينهم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، بالدور التمهيدي الثالث.

وخاض فريق مركز شباب العدوه هذه المباراه بتشكيله مكونه من : أيمن أحمد، ومحمد فيصل، محمد الدش، طارق سليمان، مصطفي عتعت، أحمد جمعة، حسين رجب، ومحمود شعبان، طارق ابوالنسب، أحمد أنور، حماد رجب

كما خاض القوصيه هذه المباراه بتشكيله مكونه من أحمد محمود، مصطفي أشرف، مصطفى صبحي، أحمد فاروق، محمد عنتر، محمد حسني، محمد زكريا، إسلام أحمد، سعيد جمال، إسماعيل صابر، محمد سعد.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقائق الأولى بعض الفرص من قبل العدوه لكن لم تستثمر، ثم في الدقيقة 24 تصويبه لكن بعيده من محمد زكريا، ويتواصل الضغط من جانب الفريقين، ثم في الدقيقه36 راسيه من محمد زكريا لكن ضعيفه وسهله في يد حارس العدوه.

وفي الدقيقة 40 حل محمد عبدالعال مكان سعيد جمال، عقبها فرصه هدف موكد يضيع من حماد رجب بعد عرضيه من طارق ابوالنسب، ليرد أحمد فاروق في الدقيقة 43 بتصويبه لكن بعيده عن مرمي العدوه.

وفي الدقيقة 45 عرضيه من طارق ابوالنسب لكن لم تجد من يسكنها الشباك، وفي الدقيقة 46 يحرز احمد أنور هدف التقدم للعدوه لينتهي الشوط الأول بتقدم العدوه بهدف نظيف.

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ثم أنطلق الشوط الثاني، حيث أجري القوصيه في الدقيقة 4 التغيير الثاني بنزول محمد شحاته مكان إسلام أحمد، وبدا الشوط بقوه من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 11 احزر محمد زكريا هدف لكن لم يحتسب نتيجه التسلل، وفي الدقيقة 13 أجري القوصيه التغيير الثالث بنزول محمود نجاح مكان أحمد فاروق، ويتواصل الضغط لفريق القوصيه حيث شهدت الدقيقة 16كره تضيع من محمد زكريا، وحصل محمد عنتر علي بطاقه صفراء للاعتراض، وفي الدقيقة 18 أجري مركز شباب العدوه أول تغيير له بنزول محمد حسونه مكان حماد رجب،.

وفي الدقيقة 27 هدف محقق يضيع من محمود شعبان بعد عرضيه من أحمد جمعة، وفي الدقيقة 30 تصويبه قويه من إسماعيل صابر لكن حارس العدوه يتصدر لها ببراعه، وفي الدقيقة 32 حل محمد جاسم مكان طارق ابوالنسب.

وفي الدقيقة 36 حل جمال فايز مكان محمود شعبان، ويحاول فريق القوصيه إدراك التعادل ويحاول العدوه الحفاظ على التقدم، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع حيث شهدت الدقيقة 45 تصويبه لكن بعيده من محمد عنتر في يد حارس العدوه، لكن في الدقيقة 47 رأسيه محمد عنتر تسكن شباك العدوه محرزا هدف التعادل، ثم عقبها يطلق حكم اللقاء صافره النهايه بالتعادل الايجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

وأدار المباراه تحكيميا إسلام حمدي حكم ساحه، عاونه خالد حسين مساعد أول، وليد حميد مساعد ثان، صلاح بدر مراقب مسابقات.