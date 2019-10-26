رياضة | نجم أهلي جدة يكشف عن رأيه في أفضل اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أهلي جدة يكشف عن رأيه في أفضل اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب البوسني، ألفيس ساريتش، لاعب خط وسط نادي أهلي جدة، عن طموحاته وأحلامه مع فريق نادي أهلي جدة في الفترة المقبلة، مشددًا على كونه قد أنضم للفريق من أجل اللعب بشكل أساسي وليس من أجل الجلوس على دكة الاحتياط مع الراقي.

وتحدث ساريتش في تصريحات تليفزيونية حول رأيه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين: "الدوري قد أصبح أقوى من أي وقت مضى، البطولة صعبة للغاية، وهناك العديد من الفرق المميزة في الدوري، ويتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين والمحترفين في كافة الفرق".

وعن أفضل لاعب محترف في بطولة الدوري السعودي يقول ساريتش: " في الحقيقة، يعجبني كثيرًا، نجم ولاعب النصر نورالدين أمرابط وأراه أفضل الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين، وزميلي عبدالفتاح عسيري أفضل المحليين".

وأكمل نجم خط وسط نادي أهلي جدة تصريحاته قائلًا: "أسعى من أجل أن أكون لاعب أساسي بإستمرار في صفوف نادي أهلي جدة، نحن فريق جيد ونملك العديد من اللاعبين المميزين، ولدينا مباراة قوية في الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي أمام نادي الحزنم وإذا قدمنا كل ما لدينا بالميدان فسوف نحصد الـ3 نقاط، وهذا هو المهم بالنسبة لنا".