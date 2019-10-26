رياضة | القومي يفوز على إسكو ويتأهل للدور الرابع في الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يفوز على إسكو ويتأهل للدور الرابع في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي في التأهل للدور التمهيدي الرابع، من مسابقة كأس مصر، عقب فوزه المستحق على حساب فريق اسكو بملعب بهتيم، بثلاثية نظيفة.

بدأ اسكو المباراة بتشكيلة مكونة من : أحمد علي في حراسة المرمي واسلام ابراهيم ومحمد جابر واحمد ممدوح (خالد صابر) وسماحة سامي ورامي عادل ومحمد جمعة وعبد اللّه حسن وأحمد حلمي وأحمد خليل واسلام أسامة.

بدأ القومي المباراة بتشكيلة مكونة من: اسلام عطيتو وايهاب خالد وأحمد كامل وأحمد مرسي (محمد أحمد) ومحمد علي ومصطفي هشام ومدحت جمال ومحمد السيد (أشرف الترك) وممدوح رأفت ومحمد ناصر (ميسي) (محمود عبد الحميد) ووليد فيصل.

بدأت المباراة بسيطرة هجومية من جانب القومي، وإستمر الضغط حتي إفتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 7 من عمر المباراة .

وحاول أصحاب الارض الوصول الي مرمي القومي اكثر من مرة لولا تالق دفاع القومي وحارس المرمي .

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وفي الدقيقة 35 أجرى القومي تبديله الاضطراري بدخول أشرف الترك بدلاً من محمد السيد واجرى إسكو تبديله الاول الاضطراري بدخول خالد صابر بدلاً أحمد ممدوح.

حاول اسكو الضغط على مرمي القومي في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول ولكن براعة الحارس والدفاع افسدوا هجمات اسكو، لينهي القومي الشوط الأول بتقدم القومي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول اسكو ضغطه على المباراة واستطلاعه للوصول لمرمي القومي ولكنه فشل اكثر من مرة حتي جاءت الدقيقة 91 احرز مصطفي هشام هدف القومي الثاني من مراوغة بين مدافعي اسكو وبعدها بدقيقتين نجح القائد وليد فيصل من تسجيل الهدف الثالث للقومي اثر خطأ دفاعي من جانب لاعبي اسكو ليسددها بالمرمي وينهي الحكم المباراة بفوز القومي على اسكو بثلاثية نظيفة وتأهله للدور التالي، من المسابقة .

أدار المباراة تحكيمياً أحمد حامد فيهم وعاونه كلاً من محمد سعيد والسيد زهرة وصبحي سالم مراقباً للمباراة من منطقة القاهرة ومجدي سليمان مراقباً للحكام من منطقة شمال سيناء

اما عن باقي النتائج فقد فاز الدخان على نجمة سيناء برباعية نظيفة، وفاز المعادي على مركز شباب الخربة بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ابراهيم (شيكا) في الدقيقة 55، وفاز البنك الأهلي على حساب جينيس بهدفين نظيفين سجلهما حسام الصانع وعمرو سمير.