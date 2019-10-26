رياضة | القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق القناة علي فريق السكة الحديد بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بالدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

تسيّد القناة معظم فترات المباراة بسبب عامل الخبرات، وأضاع الفريق أكثر من هدف مؤكد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

وبدء القناة في لقاء اليوم بتشكيل مكون من : محمد طلبة في حراسة المرمى، اسلام سيد، احمد عبد الرحمن، محمد رضا، حسين رمضان، شوقي فتحي، علاء البدري، حسام عبد الواحد، محمد علي، فتحي عثمان، احمد مصطفي لالا

البدلاء : عمرو مجدي، محمد يسري، اسلام زيادة، عبد الحميد سامي، محمد يوسف، محمد يحيي، شريف اشرف

تغييرات القناة شهدت نزول اسلام زيادة وخروج شوقي فتحي الدقيقة 22 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 29 من الشوط الثاني جاء التغيير الثاني للقناة بالدفع باللاعب شريف أشرف بديل حسام عبد الواحد.

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والتغيير الثالث للقناة شارك محمد يحيي على حساب، أحمد مصطفي لالا في الدقيقة 41 من الشوط الثاني؟

وبدء السكة الحديد في لقاء اليوم التشكيل مكون من : محمد جمال في حراسة المرمى، مصطفي عبد ربه، محمد عبد الفتاح، حسين علي، محمود اكمل، طه علي، عبد العليم السيد، احمد محمد، محمد عبد الرحيم، فوزي سعيد، محمود سعيد

البدلاء : ابراهيم محمد حارس، مصطفي جلال، ياسر رضا، احمد علي، محمد عاطف، المتولي محمود، فتحي مجدي

جاء التغيير الاول السكة الدقيقة 32 بنزول المتولي محمود، وخروج فوزي الكاشف.

وأدار لقاء اليوم تحكيميا، محمد التابعي حكم ساحة دمياط، ابو يوسف مساعد أول دمياط، محمد السيد مساعد ثاني مساعد ثاني دمياط، ومحمد سامي حكم رابع الشرقية.