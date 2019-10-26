رياضة | تفاصيل عرض النصر لضم نجم الأهلي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض النصر لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود نية لدى نادي النصر السعودي لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات لاعب ونجم نادي أهلي جدة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن عرض النصر السعودي لضم اللاعب سلمان المؤشر سوف يتم تنازل النادي عن فراس البريكان وسامي النجعي لصالح نادي أهلي جدة، وذلك في مقابل أن يتم إنتقال اللاعب سلمان المؤشر إلى صفوف نادي النصر السعودي في الشتاء المقبل.

ويذكر أن إدارة نادي النصر كانت قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على خدمات جناح جديد في الانتقالات المقبلة، وذلك بناءًا على رغبة المدرب روي فيتوريا.

وكانت مصادر قد أشارت إلى كون عرض النصر المقدم لإدارة أهلي جدة سوف يتم رفضه من قبل الجهاز الفني لنادي أهلي جدة بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، والذي يعتقد أنه قادر على إخراج أفضل ما عند اللاعب سلمان المؤشر، والذي تألق معه في وقت سابق.

يذكر أن إدارة أهلي جدة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن كونها قد أعطت المدرب السويسري الضوء الأخضر للإستنغاء عن أي لاعب لا يرغب في وجوده في الفريق.